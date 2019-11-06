باريس سان جيرمان يهزم بروج ويبلغ ثمن نهائي الأبطال

نجح باريس سان جيرمان الفرنسي في تحقيق انتصار هام على ملعبه بارك دو برانس بهدف مقابل لا شيء على ضيفه كلوب بروج البلجيكي، ليجدد فوزه عليه بعدما فاز عليه بخماسية في مواجهة الدور الأول.

وبهذا حجز نادي العاصمة الفرنسية بطاقة التأهل إلى دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا بعدما حصد 12 نقاط من مبارياته الأربعة التي خاضها حتى الآن محققاً العلامة الكاملة.

ونجح ماورو إيكاردي في تسجيل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 21 مواصلاً تألقه هذا الموسم.

في الشوط الثاني لم تختلف الأمور كثيرًا، ونجح باريس سان جيرمان في الحفاظ على فوزه وحجز تذكرة العبور إلى دور الستة عشر.