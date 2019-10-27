باريس يكتسح مرسيليا ويبتعد في صدارة الدوري الفرنسي

سحق باريس سان جيرمان ضيفه أولمبيك مرسيليا بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب بارك دو برانس ضمن المرحلة الـ 11 من الدوري الفرنسي.

حسم الباريسي اللقاء في الشوط الأول بعدما قدم أداءً مميزاً وأحرز الأربعة أهداف خلاله، ثم هدأت الأمور في الشوط الثاني وقام المدرب توماس توخيل بتبديلات بهدف إراحة نجومه.

أتى الأول بعد عرضية من آنخيل دي ماريا وجدت رأس ماورو إيكاردي، ورغم تصدي الحارس ستيف مانداندا لها، إلا الأرجنتيني تابع الكرة وأسكنها الشباك في الدقيقة العاشرة.

ثم عاد إيكاردي مجدداً وأحرز الهدف الثاني بعد تمريرة من ماركو فيراتي في الدقيقة 26.

وافتتح كيليان مبابي أهدافه في الدقيقة 32 بعد تمريرة مميزة أخرى من فيراتي لدي ماريا على الجبهة اليمنى ليرسلها عرضية أرضية لمبابي والمرمى مفتوح أمامه على مصرعيه.

عاد الدولي الفرنسي وأحرز هدفاً ممتعاً، بعد تمريرة من دي ماريا وضعت مبابي في حالة انفراد قبل أن ينهي الهجمة بصورة عالمية في الدقيقة 44.

بهذه النتيجة، ارتفع رصيد باريس سان جيرمان إلى 27 نقطة ليبتعد في صدارة الدوري الفرنسي بفارق 8 نقاط عن نانت أقرب ملاحقيه، فيما تجمد رصيد مرسيليا عند 16 نقطة في المركز السابع.

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