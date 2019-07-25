بايرن ميونيخ يتراجع عن ضم ديمبيلي

قرر بايرن ميونيخ التراجع عن التعاقد مع عثمان ديمبيلي خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت مجلة "كيكر" الألمانية أن مواطنها قرر عدم التعاقد مع الدولي الفرنسي بسبب صعوبة المفاوضات مع برشلونة، بعدما قرر النادي الكتالوني الاحتفاظ بنجمه نظراً لتعقد مهمته في ضم نيمار.

كما أوضحت الصحيفة أن مانشستر سيتي يطلب بدوره 100 مليون يورو من أجل التخلي عن لوروا ساني وهو المبلغ ذاته الذي وضعه البارسا مقابل جناحه صاحب الـ 22 عاماً.

يذكر أن ديمبيلي عاد مبكراً لمعسكر برشلونة وشارك في المباراة الودية أمام تشيلسي والتي خسرها البارسا بهدف لاثنين.