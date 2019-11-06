بايرن ميونيخ يتغلب على أولمبياكوس ويضمن التأهل

تغلب بايرن ميونيخ الألماني على ضيفه أولمبياكوس اليوناني بهدفين دون رد على ملعب آليانز آرينا ضمن الجولة الرابعة من مرحلة مجموعات دوري أبطال أوروبا ليستعيد بعضاً من عافيته بعد سقوطه المدوي محلياً ويضمن بلوغ دور الـ 16.

وأدت خسارة البافاري مطلع الأسبوع أمام آينتراخت فرانكفورت بهدف لخمسة لإقالة المدرب نيكو كوفاتش، مما دفع الإدارة للاعتماد على هانس ديتر فليك مؤقتاً.

وفي مواجهة الأبطال، افتتح روبرت ليفاندوفسكي التسجيل في الدقيقة 69، ثم أضاف زميله إيفان بيريشيتش الثاني بعد 20 دقيقة.

بهذا الانتصار، رفع بايرن ميونيخ رصيده إلى 12 نقطة في صدارة المجموعة الثانية، فيما تجمد رصيد أولمبياكوس عند نقطة واحدة في المركز الرابع والأخير.