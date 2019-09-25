بايرن ميونيخ يهدد بسحب لاعبيه من منتخب ألمانيا

هدد رئيس بايرن ميونيخ أولي هونيس اتحاد كرة القدم في بلاده والمدرب يواكيم لوف، بعدم السماح للاعبيه بالالتحاق بالمنتخب الألماني، في حال تفضيل مارك أندريه تير شتيغين على مانويل نوير في حراسة المرمى، وفقاً لتصريحات نشرتها مجلة "سبورت بيلد" المحلية.

يأتي ذلك بعدما أبدى تير شتيغين، الذي يدافع عن ألوان برشلونة ويعد من أفضل حراس المرمى في العالم حالياً، شكواه من بقائه ثانياً خلف نوير، الذي يدافع عن ألوان بايرن، في حراسة مرمى "المانشافت".

وفي عددها الأسبوعي الأربعاء، نشرت "سبورت بيلد" تصريحات لهونيس (67 عاماً) أفادت أنها تعود إلى الأربعاء الماضي، بعد فوز بايرن ميونيخ على ريد ستار بلغراد 3-0، ضمن دوري أبطال أوروبا.

ونقلت المجلة عن هونيس قوله: "لن نقبل أبداً أن يحصل تغيير في حراسة مرمى المنتخب الألماني"، محذراً من أنه في حال حصول ذلك "لن نضع أي لاعب دولي (من بايرن) تحت تصرف المنتخب".

وشن هونيس، الذي يرأس منذ العام 1979، النادي البافاري المتوج بطلاً للدوري الألماني في المواسم السبعة الماضية، هجوماً لاذعاً على لوف والاتحاد، معتبراً أنهم لم يعمدوا إلى حماية نوير، بعدما أبدى تير شتيغين امتعاضه من دور الحارس الثاني في صفوف المنتخب.

وأثار تير شتيغن (27 عاماً)، الذي انضم إلى البارسا عام 2014 من بوروسيا مونشنغلادباخ، جدلاً الأسبوع الماضي بقوله: "ما زلت أحاول القيام بكل شيء، لكن هذه الرحلة مع ألمانيا كانت نكسة كبيرة بالنسبة لي"، في إشارة إلى بقائه على دكة البدلاء في مباراتي المانشافت أمام هولندا وآيرلندا الشمالية ضمن تصفيات يورو 2020 من على دكة البدلاء.

واستتبع ذلك رداً من نوير، الذي أكد أن "الموضوع مغلق بالنسبة لي"، لكنه وجه انتقاداً لتير شتيغين باعتباره أن ما أدلى به أضر بالمنتخب.

وتواصلت الحرب الكلامية بين الحارسين، إذ قال تير شتيغين في مؤتمر صحفي عشية لقاء فريقه مع بوروسيا دورتموند في دوري الأبطال: "لا أعتقد أنه يعود لمانويل أن يبدي رأيه بشأن (تعبيري عن) مشاعري".

ووفق قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، يؤدي رفض وضع اللاعبين الدوليين بتصرف المدرب، إلى فرض عقوبات على النادي تتراوح بين غرامات مالية ومنعه من المشاركة في المسابقات.

ويعد 4 لاعبين من النادي البافاري، إضافة إلى نوير، ركائز أساسية في صفوف المنتخب المتوج بطلاً لكأس العالم 4 مرات (1954، 1974، 1990، 2014)، هم المدافع نيكلاس زوله، ولاعبا خط الوسط يوشوا كيميتش وليون غوريتسكا، والمهاجم سيرج غنابري.

وسبق لهونيس أن أكد هذا الصيف أنه سيتنحى عن رئاسة النادي ولن يترشح لولاية جديدة في الانتخابات المقررة في تشرين الثاني المقبل، وذلك لمصلحة هيربرت هاينر.

وحكم على هونيس في 2014 بالسجن لثلاثة أعوام ونصف عام بسبب التهرب الضريبي، قبل أن يستفيد من الافراج المشروط بعد 14 شهراً على سجنه، واستعاد في تشرين الثاني 2016 منصبه في النادي، بعدما كان قد تركه نتيجة الحكم القضائي الصادر بحقه.