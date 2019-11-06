بايرن يفكر بهدوء في خليفة كوفاتش

أكد أولي هونيس رئيس بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني في المواسم السبعة الماضية، أن النادي البافاري سيمهل نفسه ثلاثة أسابيع لإيجاد بديل مناسب للمدرب نيكو كوفاتش المعفى من مهامه بسبب سوء النتائج.

وقال هونيس في تصريحات أن مسؤولي النادي “سيفكرون بهدوء في الطريقة الملائمة لمعالجة هذا الأمر”.

وأضاف “أعتقد أنه من الآن حتى المباراة المقبلة خارج ملعبنا ضد دوسلدورف (في 23 نوفمبر بعد فترة التوقف الدولية) خلال ثلاثة أسابيع، سنعرف كيفية حل مسألة المدرب”.

وأعفي كوفاتش (48 عاماً) من منصبه الأحد غداة الخسارة المذلة التي تلقاها بايرن أمام آينتراخت فرانكفورت بنتيجة 5-1 ضمن المرحلة العاشرة من البوندسليغا، وكانت الأسوأ له في الدوري المحلي منذ عام 2009.

ويذهب محللون رياضيون إلى أن إقالة كوفاتش تكشف التململ الحقيقي الذي بدأ يشق صفوف العملاق الألماني على عدة نواح، بدءا بمسلسل النتائج المتواضعة أوروبياً ومحلياً، مروراً بمشكلة الإدارة الفنية التي تبحث عن تجديد نفسها من الداخل، وليس انتهاء بالخروج المؤثر لبعض الركائز الرئيسية في الفريق دون القيام بانتدابات جديدة لتعويضها.

وتداولت الصحف الألمانية عدة أسماء مطروحة لخلافة الكرواتي الذي قاد بايرن للموسم الثاني، منها مدرب أياكس أمستردام إيريك تين هاغ، وماسيميليانو آليغري، وجوزيه مورينيو وآرسين فينغر، إضافة إلى ماوريسيو بوتشيتينو ورالف رانييك والمهاجم الدولي السابق الألماني ميروسلاف كلوزه.

ورغم أن اسم تين هاغ يبرز من بين المطروحين بشدة لتولي المنصب، فإن المدرب الذي أشرف سابقاً على الفريق الرديف لبايرن (2015-2013)، أكد أنه سيبقى حتى نهاية الموسم الحالي على الأقل مع نادي العاصمة الهولندية.

وقال هاغ خلال مؤتمر صحفي “تجمعني علاقة وثيقة مع فريقي والجميع في أياكس، لذلك يمكنني أن أؤكد أني سأبقى مع أياكس هذا الموسم، بايرن نادٍ كبير، استمتعت بعملي هناك. لكني باقٍ مع أياكس”.

وأشار بايرن في بيان إعفاء كوفاتش، إلى أن مساعده هانز-ديتر فليك (المعروف بهانزي)، سيتولى مهام التدريب بشكل مؤقت حالياً، لا سيما في المحطتين المهمتين للفريق هذا الأسبوع: استضافة أولمبياكوس اليوناني الأربعاء في الجولة الرابعة للمجموعة الثانية في دوري أبطال أوروبا، واستضافة وصيفه في الموسم الماضي بوروسيا دورتموند السبت القادم في المرحلة الحادية عشرة من الدوري الألماني.

وقاد تين هاغ أياكس الموسم الماضي إلى نصف نهائي دوري الأبطال، المسابقة العريقة التي يرغب مسؤولو بايرن في إعادة كأسها إلى خزائنهم بعد إحراز اللقب للمرة الأخيرة عام 2013.

وأبرزت الصحف اسم الهولندي المرتبط بعقد مع أياكس أمستردام حتى عام 2022، لا سيما وأنه يعرف النادي البافاري جيداً بعدما أشرف على تدريب الفريق الرديف من 2013 إلى 2015، خلال عهد بيب غوارديولا، المدرب الحالي لمانشستر سيتي.

ولم يكشف مسؤولو النادي البافاري عن خليفة كوفاتش في بيان إعلان إعفائه من منصبه، باستثناء تكليف “حتى إشعار آخر” مساعد المدرب هانز فليك الذي كان أيضاً مساعداً لمدرب المنتخب الألماني يواكيم لوف في مونديال 2014 في البرازيل والذي توج المانشافت بلقبه.

وأشارت التقارير الألمانية إلى وجود احتمال “دولي” آخر يتعلق بإقناع المدرب السابق ليوفنتوس آليغري بالعدول عن قراره الابتعاد عن التدريب لمدة عام من أجل تولي الإدارة الفنية للنادي البافاري.

لكن تقارير أشارت الثلاثاء إلى أن الإيطالي حسم موقفه من قيادة بايرن الموسم الحالي وعبّر عن رغبة مسبقة في رفض العرض.

ووفقاً لشبكة “سكاي سبورت ألمانيا”، رفض آليغري العرض الذي حصل عليه من إدارة بايرن ميونيخ لخلافة كوفاتش.

وأشارت الشبكة إلى أن آليغري ينتظر الحصول على عرض جديد من نادٍ آخر.