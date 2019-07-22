براهيمي يقترب من الريان

اقترب النجم الجزائري ياسين براهيمي من التوقيع للريان في قطر، وفقاً لصحيفة "ليكيب" الفرنسية.

وانتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يؤكد وصول براهيمي للعاصمة القطرية الدوحة، وهو الذي توج مؤخراً بلقب أمم إفريقيا مع منتخب بلاده على حساب نظيره السنغالي بهدفٍ نظيف سجله بغداد بونجاح.

وكانت تقارير قد أكدت أن الجزائري يرغب باستكمال مسيرته في أوروبا، وإصراره على خوض تجربة جديدة بعيداً عن بورتو.

وربطت تقارير سابقة اسم براهيمي بأندية عديدة في القارة الأوروبية، منها في الدوري الإنجليزي الممتاز على غرار آرسنال والدوري الإيطالي (ميلان وروما)، لكن الأمور في نهاية الأمر قادته إلى تجربة جديدة في قطر، التي تستعد لاستضافة مونديال 2022.

وسيسير براهيمي بالتالي على خطى علي بن عربية والأخضر الإدغالي الجزائريين اللذين سبق لهما الدفاع عن ألوان الريان.

وكان الريان قد جذب في السنوات الماضية العديد من الأسماء الكبيرة في عالم كرة القدم، على غرار الشقيقين الهولنديين فرانك ورونالد دي بور والإسباني فيرناندو هييرو قائد ريال مدريد السابق، والفرنسي صبري لاموشي والألماني ماريو بازلر، مع العلم أن العديد من النجوم العرب لعبوا له كذلك، مثل القطري منصور مفتاح والكويتي بشار عبد الله.