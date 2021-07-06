برشلونة مستعد لبيع غريزمان

تدرس إدارة برشلونة بيع المهاجم الدولي الفرنسي أنتوان غريزمان هذا الصيف وفقاً لصحيفة "سبورت" الصادرة من كتالونيا.

وكشفت الجريدة ذائعة الصيت أن بيع اللاعب سيكون بهدف توفير السيولة الكافية لتجديد عقد قائد البارسا ليونيل ميسي الذي انتهى مع نهاية الشهر المنصرم.

ووافق الهداف الأرجنتيني على عقد جديد يمتد لموسمين، لكن النادي يحتاج لتخفيض فاتورة أجور لاعبيه قبل أن يوقع "ليو" رسمياً تماشياً مع قوانين الدوري الإسباني المالية.

هل سيرحل غريزمان عن برشلونة؟

وضحى برشلونة بعدة لاعبين كان آخرهم جونيور فيربو الذي انتقل إلى ليدز يونايتد اليوم الثلاثاء.

يذكر أن التعاقد مع المهاجمين ممفيس ديباي وسيرجيو أغويرو يعني أن الحاجة لخدمات غريزمان لم تعد ضرورية، مما سيسهل بيعه هذا الصيف.

يذكر أن الدولي الفرنسي شارك مع منتخب بلاده في بطولة يورو 2020 ولم يقدم المستويات المأمولة ليغادر بطل العالم مبكراً من دور الـ 16 على يد نظيره السويسري بركلات الترجيح.