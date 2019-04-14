برشلونة وباريس يتنافسان لضم غريزمان

كشفت تقارير إعلامية فرنسية أن باريس سان جيرمان وضع اسم أنتوان غريزمان نجم أتلتيكو مدريد، كأحد المرشحين لخلافة هدافه إيدينسون كافاني بحال رحيله الموسم القادم.

وكان الدولي الفرنسي قريباً من الانتقال لبرشلونة الصيف الماضي، قبل أن يتراجع ويقرر تجديد عقده مع أتلتيكو، وتحدثت التقارير عن عودة الاهتمام من قبل النادي الكتالوني خلال الفترة الأخيرة.

وقال موقع "Le10 Sport" أن مسؤولي النادي الباريسي وضعوا قائمة من الأسماء المرشحة لقيادة خط الهجوم يتصدرها غريزمان، ثم ماورو إيكاردي من إنتر، وتيمو فيرنر، مهاجم لايبتزيغ، ولوكا يوفيتش، نجم آينتراخت فرانكفورت، ونيكولاس بيبي، هداف ليل.

ويشترك برشلونة وبي إس جي في متابعة يوفيتش وغريزمان، إذ يراقب مسؤولو البلاوغرانا هداف فرانكفورت منذ بداية الموسم.

وسبق وأن تنافس الناديان على خدمات فرينكي دي يونغ لاعب وسط أياكس أمستردام، لكن برشلونة نجح في حسم الصفقة في يناير الماضي مقابل 75 مليون يورو.

ويلعب باريس سان جيرمان مساء الأحد، قمة الدوري الفرنسي أمام نظيره ليل، وسيعني الانتصار تتويجه رسمياً باللقب.