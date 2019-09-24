برشلونة يتفوق على فياريال ويخسر ميسي بداعي الإصابة

تغلب برشلونة على ضيفه فياريال بهدفين لهدف وحيد ضمن منافسات المرحلة السادسة من الدوري الإسباني.

شهدت المباراة مشاركة نجم الفريق ليونيل ميسي بصفة أساسية للمرة الأولى منذ بداية الموسم، كما شهدت خروجه وسط شكوك في تجدد إصابته بالعضلة الضامة بين شوطي اللقاء، حيث حل عثمان ديمبيلي بدلاً منه.

تقدم البارسا في الدقيقة 6 بهدف أنتوان غريزمان، بعد ركنية من ميسي.

وفي الدقيقة 15 عزز آرتور ميلو تقدم البلاوغرانا، بتسديدة قوية ورائعة عقب تمريرة من سيرجيو بوسكيتس.

وفي الدقيقة 44 نجح المخضرم سانتي كازورلا في تقليص الفارق، بهدف بعد تمريرة من إيبورا.

في الشوط الثاني أجرى إيرنيستو فالفيردي مدرب برشلونة ثاني تبديلاته تحديداً في الدقيقة 63 بإشراك فرينكي دي يونغ بدلاً من سيرجي روبرتو.

وأخيراً في الدقيقة 78 حل الواعد آنسو فاتي على حساب لويس سواريز، ليقلب طاولة الخطورة بعض الشيء، والتي كانت قد دانت لفياريال في الشوط الثاني.

بهذا، احتل برشلونة المركز الرابع مؤقتاً برصيد 10 نقاط، بفارق نقطة عن ثلاثي الصدارة غرناطة وأتلتيك بلباو وريال مدريد، بانتظار نتيجة مباراة الثاني مع ليغانيس والثالث مع أوساسونا الأربعاء.