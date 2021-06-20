برشلونة يحلم بتجديد عقد ميسي قبل الرحيل

كشف تقرير إعلامي عن تطور جديد بشأن مستقبل ليونيل ميسي قائد برشلونة الموسم القادم.

وينتهى عقد "ليو" مع البارسا نهاية الشهر الحالي، لكن لم يعلن "البرغوث" موقفه حتى الآن من التجديد.

وقال جوان لابورتا، رئيس برشلونة، مؤخراً أنه متفائل بشأن موافقة الهداف الأرجنتيني على عرض التجديد قريباً.

وتواصلت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الكتالونية مع مصادر مقربة من برشلونة وميسي لاختبار الأجواء عقب تصريحات لابورتا.

وقالت مصادر من داخل النادي أنه لا توجد أي معلومات جديدة بشأن تجديد العقد لأن الرئيس هو من يتولى إدارة الملف بأكمله.

وأضافت المصادر أن برشلونة ليس لديه توقعات بشأن موعد إعلان "ليو" عن قراره، لكن لابورتا متفائل بأن البرغوث سيوافق على الاستمرار.

وذكرت أن البارسا يأمل أن يكون التوقيع قبل 1 يوليو، حتى لا يصبح النجم الأرجنتيني دون عقد.

أما مصادر مقربة من ميسي فأكدت أن اللاعب لن يعلن قراره بشكل فوري كونه يصر على تقييم المشروع الرياضي للنادي قبل حسم موقفه.

وأشارت إلى أن "ليو" يرى أن برشلونة لم يشهد تطورات كبيرة على مستوى التعاقدات حتى الآن، بالنظر إلى التعاقد مع أغويرو وإيريك غارسيا وإيمرسون وممفيس ديباي، والفشل فى ضم جورجينيو فينالدوم.

وأراد ميسى (33 عاماً) الرحيل عن برشلونة صيف العام الماضي، لكن الشرط الجزائي الضخم في عقده حال دون ذلك.

ويلعب قائد منتخب الأرجنتين في برشلونة منذ كان عمره 14 عاماً.