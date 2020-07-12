برشلونة يخشى انتهاء موسم غريزمان

كشفت تقارير إسبانية اليوم أن برشلونة تعرض لضربة جديدة بعد إصابة أنتوان غريزمان نجم الهجوم.

جاء هذا وفقاً لإذاعة "RAC 1" والتي ذكرت أن الفرنسي قد يستمر غيابه حتى نهاية الموسم الجاري.

وكان غريزمان قد غادر ملعب مباراة برشلونة أمس أمام نظيره بلد الوليد بين الشوطين، في اللقاء الذي أقيم ضمن مواجهات المرحلة الـ 36 من الدوري الإسباني.

وأوضح المدرب كيكي سيتيين في تصريحات صحفية عقب المباراة أن تغيير غريزمان جاء بداعي الإصابة، وهو ما أربك حساباته في الشوط الثاني.

وذكرت الإذاعة أن نجم أتلتيكو مدريد السابق قد يستمر غيابه في مواجهتي أوساسونا وديبورتيفو آلافيس، ولم تتحدث عن موقفه من المشاركة في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا ضد نابولي.

ونشر النادي بياناً أوضح من خلاله تفاصيل إصابة غريزمان، وكتب فيه: "خضع غريزمان للفحص الطبي عن طريق الخدمات الطبية للنادي، وعلمنا أنه تعرض للإصابة في العضلة الأمامية للقدم اليمنى، وظهوره في المباريات المقبلة سيتوقف على تقييم حالته".

وحقق برشلونة الفوز أمس على مستضيفه بلد الوليد بهدف نظيف سجله آرتورو فيدال بصناعة ليونيل ميسي الذي وصل للصناعة رقم 20 له هذا الموسم.

يذكر أن برشلونة يحتل حالياً المركز الثاني خلف ريال مدريد بفارق نقطة وحيدة، لكن الملكي لديه مواجهة سيخوضها غداً الاثنين أمام غرناطة، كما يمتلك أفضلية المواجهات المباشرة.