برشلونة يدرس مبادلة لاوتارو بغريزمان

يعتبر لاوتارو مارتينيز الهدف الأول لبرشلونة في سوق الانتقالات الصيفية حيث تريد إدارة النادي حسم الصفقة ليكون إضافة للفريق استعداداً للموسم الجديد.

وتشير التقارير الصحفية إلى أن ليونيل ميسي هو من طلب من إدارة الرئيس جوسيب ماريا بارتوميو ضم مواطنه لاوتارو بعد أن برز بشكل كبير في كوبا أميركا 2019، والمستويات الرائعة التي يقدمها هذا الموسم مع إنتر ميلان حيث ساهم بشكل كبير في العودة القوية للنيراتزوري في الدوري الإيطالي.

وبسبب المطالب المالية الكبيرة لإدارة إنتر مقابل التخلي عن نجمه الأرجنتيني جعلت إدارة برشلونة تفكر في صفقة تبادلية مع الفريق الإيطالي.

وتشير التقارير إلى أن إصرار البارسا على إتمام الصفقة جعل الإدارة تفكر في التخلي عن أنتوان غريزمان مقابل لاوتارو، خاصة أن قدوم الأرجنتيني يحظى بقبول كبير داخل الفريق، إلا أن العائق الأكبر هو المقابل المادي، إذ يطلب إنتر 120 مليون يورو، وهو مبلغ لا يمكن لبطل إسبانيا توفيره حالياً.

وبما أن غريزمان لم يتمكن من الانسجام مع برشلونة خلال موسمه الأول ستكون فكرة التخلي عنه مقابل لاوتارو واردة.