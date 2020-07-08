برشلونة يرفض التخلي عن غريزمان

قرر برشلونة الإبقاء على مهاجمه أنتوان غريزمان الموسم القادم، رغم الحديث عن إمكانية رحيله هذا الصيف، بسبب عدم تأقلمه مع أسلوب الفريق.

وقالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، الأربعاء، أن جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس النادي الكتالوني، اجتمع مع نجم أتلتيكو مدريد السابق على انفراد، لإبلاغه بأهميته دون الحديث عن رحيله.

وأبلغ مسؤولو البارسا اللاعب ووكيله بأنه سيستمر لموسم آخر على الأقل، حيث أن الجهاز الفني يراهن على قدراته وخبراته من أجل التألق واستعادة مستواه المعهود.

يذكر أن غريزمان عبر عن انزعاجه من وجود كيكي سيتيين على رأس الجهاز الفني لبرشلونة، لكنه عاد للتألق خلال المباراة أمام فياريال ضمن الدوري الإسباني ليغلق هذا الباب مؤقتاً.