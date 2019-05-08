برشلونة يريد دي ليخت بعد السقوط الكارثي أمام ليفربول

أكدت شبكة "إي إس بي إن" أن برشلونة ما زال مصمماً على التعاقد مع ماتياس دي ليخت قائد أياكس أمستردام، خاصة بعد الخروج الأوروبي المذل على يدل ليفربول.

وتتردد الأنباء حول اهتمام البارسا بصاحب الـ 19 عاماً، والذي قاد فريقه إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا قبل أن يغادر البطولة في الرمق الأخير أمام توتنهام.

ووفقاً للتقارير الأخيرة، أجرى مينو رايولا وكيل أعمال النجم الهولندي اتصالات مع النادي الإسباني، وبات يسعى لبدء المفاوضات بين الطرفين.

وقالت الشبكة أن برشلونة مصمم على ضم دي ليخت، لكنه سينسحب في حالة المزايدة في سعره أو طلب العمولات من قبل وكيل أعماله.