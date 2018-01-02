برشلونة يضع عينه على 10 نجوم

ييري مينا

وضع مسؤولو برشلونة قائمة طويلة من اللاعبين المميزين، الذين تسعى للتعاقد معهم، سواء خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير الجاري، أو الصيف المقبل عقب نهاية الموسم الحالي.

وفي هذا الصدد، نشرت صحيفة "إكسبريس" البريطانية تقريراً بالصور، يضم 10 لاعبين مرشحين لارتداء قميص البارسا، حيث قالت أن فيليب كوتينيو صانع ألعاب ليفربول، هو الهدف الرئيسي بعد أن فشل النادي الكتالوني في ضمه الصيف الماضي، يليه ييري مينا مدافع بالميراس، وأن هذا الثنائي الأقرب للانضمام إلى البلاوغرانا في يناير.

ومن ضمن الأسماء الأخرى التي استعرضتها الصحيفة، باولو ديبالا مهاجم يوفنتوس الذي تزايدت مشاكله مع المدرب ماسيمليانو آليغري هذا الموسم، وألمح وكيله إلى إمكانية رحيله عن صفوف البيانكونيري.

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وأضافت أن برشلونة لم يتراجع عن اهتمامه بماركو فيراتي لاعب وسط باريس سان جيرمان، والذي حاول التعاقد معه مطلع الموسم الجاري، علماً بأن الحصول عليه لن يكون بسعر قليل، إضافة لآندير هيريرا لاعب وسط مانشستر يونايتد الذي يعاني من قلة المشاركات هذا الموسم، وساوول نيغيز موهبة أتلتيكو مدريد والذي سبق أن تقدم البارسا بعرض لضمه قوبل بالرفض.

ومن الأسماء الأخرى التي تناولها تقرير إكسبريس، كلٌ من ليون غوريتسكا لاعب وسط شالكه، وماتايس دي ليخت قلب دفاع أياكس أمستردام، وجان ميشيل سيري لاعب وسط نيس، وآرتور لاعب وسط غريميو.