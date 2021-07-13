برشلونة يطلب من لاعبيه تخفيض أجورهم لتمويل صفقات جديدة

يدرك برشلونة برئاسة جوان لابورتا أن عليه تخفيض فاتورة أجور لاعبيه من أجل تسهيل إجراء صفقات جديدة في ظل الصعوبات الاقتصادية التي عصفت بالنادي.

وباتت إدارة البارسا ترى في تخفيض رواتب نجوم الفريق الحاليين الحل الأمثل بعد إبرام عدة صفقات جديدة هذا الصيف بهدف تسهيل تسجيل جميع اللاعبين في كشوفات الدوري الإسباني.

وما تزال قضية تجديد عقد القائد ليونيل ميسي المعركة الأبرز والأهم، بعدما انتهى العقد السابق وبات نجم منتخب الأرجنتين المنتشي مؤخراً بعد فوزه بلقب كوبا أمريكا 2021 لاعباً حراً.

تعاقدات برشلونة رفعت من قيمة النفقات

وأضيفت أسماء سيرجيو أغويرو وممفيس ديباي وإيريك غارسيا وإيمرسون رويال إلى لائحة البلاوغرانا بعدما تم استقطابهم مجاناً خلال الأسابيع الماضية باستثناء الأخير الذي جاء مقابل 7 ملايين جنيه استرليني.

ويدرس النادي تمديد بعض العقود تلقائياً مقابل تخفيض الرواتب الفوري، أو تقديم دفعات مؤخرة للاعبين خلال الأعوام القادمة.

يذكر أن برشلونة أنهى الدوري الإسباني الموسم الماضي في المركز الثالث، كما انتهت مغامرته في دوري أبطال أوروبا في مرحلة مبكرة، بعدما أطاح باريس سان جيرمان به من دور الـ 16.