برشلونة يعلن بيع آلينيا لخيتافي

أعلن برشلونة بيع لاعب وسطه المهاجم كارليس آلينيا إلى خيتافي دون الكشف عن قيمة الصفقة المبرمة بين الطرفين.

لكن النادي الكتالوني أكد أنه سيحصل على 50% من قيمة أي عملية بيع مستقبلية لصاحب الـ 23 عاماً، إضافة لأحقية البارسا في إعادة شراء اللاعب.

برشلونة لم يكشف عن قيمة صفقة انتقال آلينيا

ومع أن قيمة الانتقال غير مؤكدة، إلا أن التقارير تشير إلى أنها تحوم حول خمسة ملايين يورو.

وتوجه برشلونة بالشكر لآلينيا على ما قدمه منذ بدء تمثيله للفريق الأول، وعلى السنوات الطويلة التي قضاها وهو يطور قدراته في أكاديمية لا ماسيا التابعة للنادي.

يذكر أن البارسا يعمل على التخلص من أكبر عدد ممكن من لاعبيه الذين لا يعتمد عليهم بصورة مباشرة من أجل تخفيف فاتورة أجوره التي أثقلت كاهل النادي خلال السنوات الأخيرة، ولتسهيل عملية تجديد عقد القائد ليونيل ميسي خلال الأيام القادمة.