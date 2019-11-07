برشلونة يفتقد خدمات جوردي آلبا قرابة الشهر

كشفت تقارير إسبانية عن الفترة المتوقع غياب جوردي آلبا ظهير برشلونة فيها عن الملاعب بعد الإصابة التي تعرض لها أمام سلافيا براغ.

وخرج الدولي الإسباني بين الشوطين متأثراً بالإصابة في مباراة انتهت بالتعادل السلبي ضمن دوري أبطال أوروبا.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن آلبا تعرض لإصابة في الأوتار مما يعني غيابه لفترة تصل إلى 3 أسابيع.

وأوضحت أن صاحب الـ 30 عاماً سيحتاج لفترة أطول للعودة إلى المشاركات ولذلك قد تمتد فترة ابتعاده لأكثر من شهر.

وقد يعود آلبا أمام إنتر في المباراة الأخيرة من مرحلة مجموعات دوري أبطال أوروبا أو يشارك أمام ريال مايوركا على أن يكون جاهزاً في الكلاسيكو.

وسيغيب الظهير الأيسر عن مواجهات سيلتا فيغو وليغانيس وبوروسيا دورتموند وأتلتيكو مدريد إلى جانب عدم الانضمام إلى معسكر المنتخب الإسباني خلال فترة التوقف.

يذكر أن آلبا تعرض لإصابة في أول جولة من دوري الأبطال أمام دورتموند ثم عاد للمشاركة أمام بلد الوليد قبل أن يغادر بين الشوطين.