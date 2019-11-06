برشلونة يقترب من تجديد عقد تير شتيغين

يقترب برشلونة من منح الحارس مارك أندريه تير شتيغين عقداً جديداً ينتهي في 2024 مع رفع قيمة الشرط الجزائي.

انضم الدولي الألماني المتألق إلى البارسا صيف عام 2014 قادماً من بوروسيا مونشنجلادباخ، ثم أصبح الحارس الأساسي في 2016 بعد رحيل كلاوديو برافو.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن إدارة برشلونة ترى ضرورة تأمين مستقبل صاحب الـ 27 عاماً بمنحه عقداً جديداً لموسمين إضافيين إذ ينتهي عقده الحالي في 2022.

وأوضحت أنه في حال وقع تير شتيغين تتحقق نبوءة أندوني زوبيزاريتا، حارس مرمى برشلونة الأسبق والمدير الرياضي السابق، إذ صرّح وقت التوقيع مع الألماني بأنه سيحمي عرين الفريق لعشر سنوات قادمة.

وأثبت الألماني أنه بين أفضل الحراس في العالم إذ ترشح إلى الكرة الذهبية عن العام الجاري كما أنه أقل الحراس استقبالاً للأهداف في النسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا بعد آليسون بيكر من ليفربول.

يذكر أن قيمة الشرط الجزائي في عقد تير شتيغين تصل إلى 180 مليون يورو.