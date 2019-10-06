برشلونة يكتسح إشبيلية برباعيةٍ نظيفة

حقق برشلونة فوزاً مهماً على ضيفه إشبيلية برباعيةٍ نظيفة ضمن المرحلة الثامنة من الدوري الإسباني على ملعب كامب ناو.

جاء الهدف الأول عن طريق لويس سواريز الذي تلقى عرضية رائعة من نيلسون سيميدو في الدقيقة 27 ليودعها ببراعة بركلة خلفية بقدمه اليسرى على يسار حارس مرمى إشبيلية.

وأضاف آرتورو فيدال الهدف الثاني بعد 5 دقائق إثر تمريرة رائعة جديدة من آرتور ضرب بها خطوط الضيوف ليضع التشيلي في مواجهة المرمى.

وأكمل عثمان ديمبيلي السيمفونية الكتالونية بهدف ثالث في الدقيقة 35 بعد مجهود فردي منه في قطع الكرة والمرور من دفاع إشبيلية قبل التسديد بعد مرواغة أخيرة.

وسجل ليونيل ميسي هدفه الأول هذا الموسم من ركلة ثابتة في الدقيقة 78 على يسار الحارس.

وشهدت المواجهة في نهايتها منعطفاً غريباً بعدما تلقى الشاب رونالد آراوخو بطاقة حمراء مباشرة بعد تدخله على تشيتشاريتو، ومن بعده نال ديمبيلي البطاقة الصفراء الثانية، كما تلقى سيرجيو بوسكيتس إنذاراً بدوره في نفس الحادثة لتنتهي المباراة من بعدها.

وأصبح آراوخو أول لاعب يطرد من برشلونة في أول مباراة له منذ مارك مونييسا أمام ريال سوسييداد في اللقاء الذي خسره برشلونة بهدف نظيف.

بهذه النتيجة، وصل برشلونة للنقطة 16 في المركز الثاني في الدوري الإسباني خلف المتصدر ريال مدريد والذي يملك 18 نقطة.