برشلونة يمنع بيانيتش من الانتقال لباريس سان جيرمان

ذكر موقع ”le10sport“ أن برشلونة يتفاوض مع يوفنتوس بشأن انتقال لاعبه ميراليم بيانيتش في فترة الانتقالات الصيفية ومستعد لتحمل جزء من راتبه السنوي لتسهيل خروجه من الفريق.

وانتقل البوسني للبارسا صيف 2020 في صفقة تبادلية مع يوفي انتقال على إثرها البرازيلي آرتور ميلو للفريق الإيطالي.

وفشل نجم الوسط في فرض نفسه في تشكيلة برشلونة ولم يشارك كثيراً تحت قيادة المدرب رونالد كومان، لذلك بات منفتحاً لفكرة الرحيل مع اهتمام أندية أوروبية بخدماته من بينها تشيلسي وباريس سان جيرمان.

برشلونة يمانع انتقال بيانيتش إلى باريس

ولا يرغب برشلونة في رحيل لاعبه نحو الفريق الفرنسي، ولذلك فهو يحاول إعادته ليوفنتوس على سبيل الإعارة ومستعد لتقديم الدعم للفريق الإيطالي لإنجاح الصفقة عبر دفع جزء من راتبه.

لكن برشلونة يواجه رغبة يوفنتوس في التعاقد مع الدولي الإيطالي مانويل لوكاتيلي متوسط ميدان ساسوولو صاحب الـ 23 عاماً ويعتبره هدفه الرئيسي، ولذلك فهو حالياً يستبعد عودة البوسني الذي يبقى بديلاً في حال فشل الصفقة الأهم.

وخطف باريس سان جيرمان مؤخراً من برشلونة جورجينيو فينالدوم لاعب وسط ليفربول في صفقة انتقال حر بعدما كان قريباً من الفريق الإسباني.