الأخوان هازارد يقودان بلجيكا لاكتساح روسيا

اكتسح منتخب بلجيكا مستضيفه الروسي بأربعة أهداف لهدف ضمن التصفيات المؤهلة ليورو 2020.

وواصل بذلك المنتخب البلجيكي نتائجه الإيجابية ليثبت أقدامه كأحد أبرز المرشحين للمنافسة على اليورو بعد مشاركته المخيبة للآمال في النسخة الماضية.

بدأت المباراة بندية كبيرة، على الرغم من سيرها في جانب واحد فيما بعد، إلا أنها ظلت تنافسية إلى حد كبير في أول 20 دقيقة من شوطها الأول.

وفي الدقيقة التاسعة عشر افتتح جناح بوروسيا دورتموند ثورغان هازارد التسجيل لصالح منتخب بلجيكا.

في الدقيقة 33، قام شقيقه ونجم ريال مدريد إيدين هازارد بتسجيل الهدف الثاني بطريقة مميزة.

بعدها بـ 7 دقائق فقط، سجل إيدين هازارد الهدف الثاني له، لينتهي الشوط الأول على وقت تقدم الشياطين الحمر بثلاثة أهداف للا شيء.

في الشوط الثاني لم تختلف الأمور كثيراً، حيث ظلت سيطرة لاعبي بلجيكا تتسيد المشهد، وفي المقابل عجز أبناء الدب الروسي عن مجاراة خصمهم.

وفي الدقيقة 72 نجح مهاجم إنتر روميلو لوكاكو في إضافة الهدف الرابع، قبل أن يقلص المنتخب الروسي الفارق في الأنفاس الأخيرة عن طريق جورجي دزيكيا.

ورفع منتخب بلجيكا رصيده بهذا الانتصار إلى 27 نقطة في صدارة المجموعة، فيما تجمد رصيد منتخب روسيا عند 21 نقطة في المركز الثاني علماً بأن كليهما تأهل للبطولة الأوروبية.