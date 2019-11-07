بلماضي يستدعي هدافاً أوروبياً لتمثيل الجزائر

يستعد منتخب الجزائر لخوض تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021، التي منتصف الشهر الحالي أمام ضيفه الزامبي ضمن الجولة الأولى، بينما تجري الجولة الثانية بعد 4 أيام أمام منتخب بوتسوانا على ملعب الأخير.

ويستعد المدير الفني جمال بلماضي لإعلان قائمة المشاركين في هاتين المباراتين، إذ يرتقب أن تتضمن لاعبين جدد واستبعاد آخرين لأسباب مختلفة.

ومن بين الوجوه الجديدة التي وجه بلماضي اهتمامه صوبها، لاعب شاب في الدوري الروماني، وهو أحد هدافي دوري أبطال أوروبا.

ونقل موقع "دي زد فوت" عن "برو سبورت" الرياضي الروماني، أن هداف كلوج بلال عمراني، مرشح بقوة لتمثيل منتخب الجزائر في المباراتين القادمتين أمام زامبيا وبوتسوانا، نظراً للمستوى الذي ظهر به هذا الموسم في مختلف المسابقات، حيث سجل البالغ من العمر 26 عاماً 12 هدفاً وصنع 3 أهداف أخرى، وساهم في مشاركة فريقه في تصفيات دوري أبطال أوروبا قبل انتقاله إلى الدوري الأوروبي.

وعلى الرغم من عدم تأهل كلوج إلى دوري الأبطال، إلا أن عمراني سجل 5 أهداف في المركز الرابع على قائمة الهدافين التي يتصدرها مهاجم ريد بول سالزبورغ إيرلينغ هالاند برصيد 7 أهداف رفقة ميسلاف أورسيتش نجم دينامو زاغرب، متبوعاً بروبرت ليفاندوفسكي هداف بايرن ميونيخ برصيد 6 أهداف، ويأتي وراءهم كل من النجم الجزائري، وبحوزته 5 أهداف، رفقة رحيم ستيرلينغ نجم مانشستر سيتي.

ويملك عمراني أيضاً هدفاً في الدوري الأوروبي سجله في دور المجموعات، إذ يحتل فريقه وصافة المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط قبل إجراء الجولة الرابعة اليوم الخميس، حيث سيواجه كلوج نظيره رين، وتضم المجموعة أيضاً سيلتيك ولاتسيو.

وبحث بلماضي عن خيارات جديدة على مستوى خط الهجوم لتعويض الغياب المحتمل لهداف "الخضر" إسلام سليماني، الذي يعاني مشاكل بدنية وعضلية، إذ غاب عن المباراتين الأخيرتين لفريقه موناكو، فضلاً عن ابتعاد آدم أوناس لاعب نيس عن المنافسة لمدة 40 يوماً قبل أن يعود إلى التدريبات هذا الأسبوع بعد الإصابة التي تعرض لها مطلع الشهر الماضي.

ولم يسبق لعمراني المولود في فرنسا لأبوين جزائريين تمثيل منتخب الجزائر، حيث كان قد شارك في بعض المباريات مع المنتخبات الشبابية الفرنسية ما بين 2009 و2012.

وعمراني أحد خريجي أولمبيك مرسيليا، وانتقل إلى كلوج منتصف موسم 2016-2017، وخاض معه هذا الموسم 20 مباراة في مختلف المسابقات، بينما شارك في 122 مباراة وسجل 34 هدفاً منذ انضمامه إليه.