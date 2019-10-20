بند في عقد كومان يسمح له بتدريب برشلونة

كشف الاتحاد الهولندي لكرة القدم عن بند خاص في عقد رونالد كومان، مدرب منتخب الطواحين، يسمح له بالانتقال لبرشلونة.

وخاض كومان ستة مواسم مع البارسا كلاعب في الماضي، وشارك في 264 مباراة، وأشهرها تلك التي سجل فيها هدف الانتصار على سامبدوريا في نهائي دوري الأبطال 1992.

وقال نيكو يان هوغما، مدير الكرة في الاتحاد الهولندي لشبكة "فوكس": "أتمنى أن نعمل معاً لوقت طويل لأن الأمور برأيي تسير بشكل جيد، لكن رونالد ذكر أنه يريد أن يدرب برشلونة يوماً ما.

"سنرى، النجاح مع هولندا سيساعده بالتأكيد، لكني أتمنى استمراره حتى كأس العالم في قطر، هناك اتفاق مع برشلونة بخصوص الأمر، يجب أن يدفعوا أموالاً".

ونجح كومان في قيادة منتخب هولندا لنهائي دوري الأمم الأوروبية قبل الخسارة من نظيره البرتغالي، كما أن الفريق على أعتاب التأهل ليورو 2020.