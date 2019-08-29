بنعطية: رفضت العودة ليوفنتوس

أكد مهدي بنعطية، مدافع الدحيل أن يوفنتوس حاول استعادته مطلع الصيف قبل التعاقد مع ماتياس دي ليخت.

ورحل الدولي المغربي عن يوفي في يناير الماضي ورفض مانشستر يونايتد من أجل الاحتراف في قطر.

وقال بنعطية في تصريحات صحفية: ""نعم الشائعات صحيحة، تحدثت مع مدير يوفنتوس الرياضي فابيو باراتيتشي وأكد لي رغبتهم في ارتداء قميص الفريق مرة أخرى.

"لم أواجه أي مشكلة في غرفة الملابس أو مع الإدارة وكانت أزمتي الحقيقة مع المدرب ماسيلميانو آليغري لأنه لم يمنحني دقائق لعب كافية".

وأشار صاحب الـ 32 عاماً إلى أنه رفض العودة لإيطاليا لأنه سعيد في قطر مما دفع يوفنتوس لإتمام صفقة دي ليخت.

واختتم: "في قطر يعاملونني بصورة جيدة وعائلتي تشعر بالسعادة، كما أني لا أخشى على أطفالي وهذا ما جعلني أتمسك بالبقاء وأرفض الرجوع لإيطاليا".

يذكر أن يوفنتوس سيواجه نابولي السبت القادم في قمة مبكرة في الدوري الإيطالي.