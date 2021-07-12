بوروسيا دورتموند سيبيع هالاند إذا وصله عرض خيالي

أكد يان آغي فيورتوفت خبير شبكة "إي إس بي إن" أن بوروسيا دورتموند لن يمانع بيع نجمه إيرلينغ هالاند هذا الصيف إذا ما وصله عرض ضخم ومناسب.

ويتوقع المراقبون أن ينتقل الدولي النرويجي إلى تشيلسي الذي يستعد لتقديم عرض خيالي قيمته 150 مليون جنيه استرليني (175 مليون يورو) للحصول على توقيع المهاجم.

هل سينتقل هالاند إلى تشيلسي هذا الصيف؟

ونشر فيورتوفت مواطن نجم دورتموند الشاب تغريدة جاء فيها: "وصلني أن تشيلسي يعد عرضاً ضخماً يتحدى به مقولة دورتموند بأن هالاند لن يغادر الموسم القادم."

وأضاف: "ما أفهمه هو أن دورتموند لن يقول لا لعرضٍ بقيمة 175 مليون يورو."

يذكر أن النجم الشاب صاحب الـ 20 عاماً سجل لأسود فيستفاليا 57 هدفاً في 59 مباراة بجميع المسابقات منذ انتقاله إلى الدوري الألماني قادماً من ريد بول سالزبورغ النمساوي في ديسمبر من عام 2019.