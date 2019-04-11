بوغبا يطلب الرحيل من يونايتد بعد انهيار علاقته بسولشاير

انهارت العلاقة بين بول بوغبا نجم مانشستر يونايتد، ومديره الفني أولي غونار سولشاير، فيما طلب الدولي الفرنسي الرحيل عن النادي، وفقاً لتقارير إعلامية.

وأكدت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية أن انتقال بوغبا من يونايتد بات احتمالاً مطروحاً بشدة، وهي أنباء تأتي كصدمة لعشاق الشياطين الحمر عقب استعادة اللاعب مستواه بعد رحيل المدير الفني السابق جوزيه مورينيو في ديسمبر الماضي.

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ويملك الفرنسي 9 أهداف كما صنع 7 أهداف أخرى في 19 مشاركة تحت قيادة سولشاير، إلا أنه لم ينجح في هز الشباك منذ الفوز على تشيلسي في كأس الاتحاد الإنجليزي في 18 فبراير الماضي.

وارتبط بوغبا بالانتقال لريال مدريد في الآونة الأخيرة، فيما لم يخفي اللاعب إعجابه بالنادي ومدربه زين الدين زيدان، إلا أن سولشاير أكد بقاء اللاعب في أولد ترافورد مع ذلك.