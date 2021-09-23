بوكا جونيورز يتمنى التعاقد مع كافاني

ما زال حلم بوكا جونيورز في ضم النجم الأوروغوياني إيدينسون كافاني مهاجم مانشستر يونايتد مستمراً وفقاً لأحد أعضاء إدارة النادي الأرجنتيني.

وانضم النجم البالغ من العمر 34 عاماً إلى الشياطين الحمر بصفقة انتقال مجانية بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان في صيف عام 2020.

وتألق هداف نابولي السابق خلال الموسم الذي قضاه في أولد ترافورد، إذ سجل 17 هدفاً في 39 لقاءً بجميع المسابقات.

وأدى هذا المستوى لتجديد العقد مع يونايتد لموسم آخر، وذلك خلال فترة ارتبط اسم المهاجم فيها بالانتقال إلى الأرجنتين.

وقال خورخي بيرموديز أحد أعضاء إدارة بوكا في تصريحات نقلها "تي واي سي سبورت": "كان لدينا حلم عظيم خلال تلك الفترة، لكننا نحترمه للغاية.

"لدينا ملعب بومبانيرا، الجماهير تأتي وبوكا جونيورز بانتظاره، نأمل أن نراه بقميص الفريق في المستقبل."