بوليسيتش يقود تشيلسي لفوز مهم على بيرنلي

حقق تشيلسي فوزاً مهماً على مستضيفه بيرنلي بأربعة أهداف لاثنين ضمن لقاءات المرحلة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

افتتح كريستيان بوليسيتش التهديف للبلوز في الدقيقة 21 بعد خطأ من المدافع نيك بوب وبمجهود فردي للنجم الأميركي الذي سدد بقوة على يسار حارس المرمى.

وعاد نجم بوروسيا دورتموند السابق للتسجيل مجدداً بمجهود رائع وتسديدة قوية في الدقيقة 45.

وأضاف الأميركي الهدف الثالث في الدقيقة 56 بعد عرضية رائعة من مايسون مونت وضعها برأسه في الزاوية البعيدة.

وأكمل ويليان رباعية تشيلسي بهدف بعد دقيقتين من تسديدة قوية بعد فاصل من المهارة الفردية قبل أن يغادر الملعب لصالح هودسون أودوي.

وحصل أودوي على ركلة جزاء في الدقيقة 76 قبل أن يلغيها الحكم مايكل أوليفر بعدما اتضح تحايل اللاعب ليمنحه بطاقة صفراء.

وسجل بيرنلي هدفه الأول عبر جاي رودريغيز في الدقيقة 86 من تسديدة قوية للغاية فشل الحارس كيبا في التصدي لها.

وأضاف دوايت ماكنيل الهدف الثاني بعد 3 دقائق.

بهذه النتيجة، وصل تشيلسي للنقطة 20 في المركز الرابع خلف ليستر سيتي بفارق الأهداف للأخير.

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