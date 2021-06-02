بيانيتش يريد العودة إلى يوفنتوس

أكد تقرير إيطالي الثلاثاء أن ميراليم بيانيتش لاعب وسط برشلونة، يرغب في العودة إلى يوفنتوس هذا الصيف.

وانضم الدولي البوسني إلى برشلونة في الصيف الماضي، ضمن صفقة تبادلية انتقل على إثرها البرازيلي آرثر ميلو إلى يوفنتوس.

وبحسب صحيفة “توتوسبورت” الإيطالية، فإن بيانيتش لم يجد نفسه في برشلونة، ويرغب في العودة للعب مع يوفنتوس خاصة بعد عودة ماسيميليانو آليغري لقيادة الفريق.

وعانى بيانيتش من موسم صعب في برشلونة تحت قيادة رونالد كومان، الذي أشركه في 19 مباراة فقط، 6 منها كأساسي.

وخاض بيانيتش 3 مواسم في يوفنتوس تحت قيادة آليغري، وقدم مستويات جيدة، وكان سبباً في تتويج الفريق بلقب الدوري الإيطالي 3 مرات، وخوض نهائي دوري الأبطال.

وعاد آليغري إلى يوفنتوس هذا الصيف، خلفاً لأندريا بيرلو، الذي رحل عن البيانكونيري بعد خسارة لقب السيري آ الذي احتكره الفريق 9 مواسم متتالية، رغم التتويج بلقبي السوبر الإيطالي وكأس إيطاليا.

هل سيعود بيانيتش إلى يوفنتوس؟

ويسعى المدير الفني لإعادة لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم إلى يوفنتوس الموسم المقبل بعد أن انتزعه منه إنتر ميلانو هذا الموسم، بالإضافة إلى محاولة التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا الغائب عن النادي منذ التسعينات.

وأضافت الصحيفة أنه منذ عودة آليغري إلى يوفنتوس، ارتبط اسم بيانيتش بالعودة هو الآخر، حيث يثق المدرب الإيطالي في إمكاناته بشكل كبير.

واختتمت الصحيفة بأن فيديريكو تشيروبيني، المدير الرياضي الجديد ليوفنتوس، سيحاول إعادة بيانيتش من جديد للبيانكونيري.