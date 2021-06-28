بيرو تعبر لربع نهائي كوبا أمريكا بهدف كاريو

تغلب منتخب بيرو 1-0 على نظيره الفنزويلي في بطولة كوبا أمريكا 2021، الأحد ليحجز مكانه في ربع النهائي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وبهذه النتيجة، تأهلت بيرو من المجموعة الثانية رفقة البرازيل وكولومبيا وإكوادور التي فرضت التعادل على البرازيل متصدرة المجموعة في المباراة الأخرى التي أقيمت الليلة.

وخرجت فنزويلا من البطولة بعدما احتلت المركز الأخير في المجموعة.

بيرو تواصل مشوارها في كوبا أمريكا 2021

ومنح أندريه كاريو لاعب الهلال السعودي التقدم لبيرو في الدقيقة 48 من مدى قريب بعد ركلة ركنية أدت إلى فوضى أمام المرمى على ملعب ماني غارينشا في برازيليا.

وستتحدد مواجهات ربع النهائي بعد الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الأولى حيث ضمنت الأرجنتين وتشيلي وباراغواي وأوروغواي أماكنها بالفعل في الدور القادم من البطولة.