بيكهام يحاول إقناع ميسي وزيدان بالانضمام إلى إنتر ميامي

يحاول ديفيد بيكهام، رئيس نادي إنتر ميامي الأميركي، التعاقد مع ليونيل ميسي، هداف برشلونة التاريخي، ومدرب ريال مدريد، زين الدين زيدان.

ويمتلك ميسي بنداً يسمح له بفسخ عقده بداية من يناير القادم دون دفع أي شرط جزائي.

وقال "راديو كتالونيا" أن بيكهام في تواصل مع "ليو" بهدف انضمامه للفريق الأميركي عام 2020 في أول موسم للفريق ضمن الدرجة الأولى.

وأوضحت أن أسطورة مانشستر يونايتد يثق بقدرته على بالتعاقد مع "البرغوث" إلا أن الراتب المرتفع قد يشكل أزمة بعض الشيء.

بدورها، أكدت صحيفة "آس" الإسبانية أن بيكهام لا يرغب فقط في ضم ميسي، إذ يرى في زيدان المدرب الأمثل لفريقه.

وكان كارلو أنشيلوتي، مدرب نابولي، قد أبدى موافقة أولية على تدريب إنتر ميامي بدءاً من الموسم المقبل.

يذكر أن أنتوان جريزمان مهاجم برشلونة، أكد رغبته باللعب في الدوري الأيمركي مستقبلاً، وقد ينضم إلى إنتر ميامي.