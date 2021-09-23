تألق آسينسيو يشجع ليفربول على ضمه

دخل النجم ماركو آسينسيو دائرة اهتمامات ليفربول خلال الأسابيع الأخيرة وفقاً لبرنامج "فيتشاخيس" الإسباني الشهير.

وسجل الجناح المتألق ثلاثية (هاتريك) أمس الأربعاء في اللقاء الذي حقق فيه فريقه ريال مدريد فوزاً كاسحاً على ضيفه ريال مايوركا بنتيجة 6-1.

وبات الإسباني البالغ من العمر 25 عاماً جزءاً مهماً من خطط المدير الفني كارلو أنشيلوتي في ريال مدريد هذا الموسم.

وعانى اللاعب من كثرة الإصابات التي حالت دون مشاركته مع الفريق الملكي بالصورة المطلوبة.

آسينسيو مع ريال مدريد

انضم لريال مدريد في 1 يوليو من عام 2015 ويمتد عقده الحالي حتى الثلاثين من يونيو من عام 2023.

وخاض 199 مباراة مع الميرينغي في جميع المسابقات سجل خلالها 40 هدفاً، كما صنع 22 هدف آخر.