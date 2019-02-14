تحدي الترايثلون في ضيافة حلبة ياس

شعار الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبو ظبي 2019

تستقبل حلبة مرسى ياس غداً فريق تيم أنجل وولف، الذي يشارك في تحدي ترايثلون 70.3، الذي يتضمن سبعة سباقات تقام في سبع إمارات خلال سبعة أيام، بهدف تقديم الدعم للرسالة المشتركة بين الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبو ظبي 2019، وفريق تيم أنجل وولف، وذلك بهدف الدمج ونشر الوعي في المجتمع فيما يتعلق بذوي الاحتياجات الخاصة.

ويتكون فريق تيم أنجل وولف من الأب نِك واتسون وابنه ريو، حيث استطاع أن يلفت الانتباه ويحقق الأرقام القياسية ويحظى بالاهتمام الكبير بعد المشاركة في عدد من أصعب السباقات حول العالم.

يتوجه نِك، المقيم في دبي، وعضو البحرية الملكية سابقاً، للمشاركة في كل السباقات رفقة ابنه ريو، الذي لديه حالة «1Q44 Deletion de Novo» حيث يعاني من صعوبة في المشي ويتواصل مع من حوله بلغة الإشارة.

وخلال تحدي ترايثلون 70.3، سيجلس ريو خلف والده في قارب كاياك مصمم خصيصاً لمسافة 1.9 كم، ثم سيدفعه في عربة لمسافة 90 كم أثناء قيادة الدراجة، ومن ثم خلال مرحلة الجري لمسافة 21 كم.

وللمساهمة بنشر رسالة الأولمبياد الخاص بالألعاب العالمية أبو ظبي 2019 وتسليط الضوء على أصحاب الهمم في المجتمع، وجهت الحلبة الدعوة للجميع من أجل الحضور والانضمام إلى نِك وريو في الجزء الأخير من السباق، والذي تبلغ مسافته 1 كم وصولًا إلى خط النهاية في حلبة مرسى ياس، تعبيراً عن التضامن والتكاتف بين الجميع.

ويعد سباق ترايثلون ياس من ضمن أبرز الفعاليات المجتمعية التي تشهد مشاركة رياضية هائلة، حيث تستقطب ما يزيد على 1100 رياضي يشاركون في سباقات السباحة وركوب الدراجات والجري على الحلبة الشهيرة غداً.

وفي تصريح له، قال الطارق العامري، الرئيس التنفيذي في حلبة مرسى ياس: "يعد ترايثلون ياس من ضمن أهم الفعاليات الرياضية على روزنامة الحلبة، حيث يشارك فيه أفراد المجتمع المحلي لاختبار قدراتهم في أجواء مفعمة بالحيوية والنشاط. ونحن في غاية السرور لاستقبال فريق تيم أنجل وولف، في المرحلة السادسة من سباقات الترايثلون السبعة والتي تقام في إمارات الدولة السبع ضمن التحدي الذي يقام خلال سبعة أيام".

وأضاف قائلاً: "إن نِك وريو شخصان مذهلان، وهما يسعيان لتحفيز الجميع على اتباع نمط حياة صحي، وهذا ما يتوافق مع برامجنا المجتمعية العديدة والتي نسعى من خلالها لنشر الأنشطة الرياضية بين أفراد المجتمع، ومنها «ابدأ في ياس»، و«تدرب في ياس»، و«الرياضة في ياس» و«ترايثلون ياس من ضمان»".

واختتم بقوله: "نتطلع قدماً للترحيب بكافة أفراد المجتمع من جميع أرجاء الإمارات للانضمام إلى فريق تيم أنجل وولف في آخر كيلومتر من سباق ترايثلون ياس من ضمان".