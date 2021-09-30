ترتيب دوري أبطال أوروبا 21-22 بعد نهاية الجولة الثانية

شهد ترتيب دوري أبطال أوروبا للمجموعات في موسم 2021-2022 العديد من التغييرات نتيجة للمفاجآت في بعض النتائج التي شهدتها مباريات يومي الثلاثاء والأربعاء.
فيما يلي ترتيب دوري أبطال أوروبا 21-22 بعد انتهاء لقاءات الجولة الثانية:
|المجموعة الأولى
|المركز
|الفريق
|له
|عليه
|الفارق
|النقاط
|1
|باريس سان جيرمان (فرنسا)
|3
|1
|2
|4
|2
|كلوب بروج (بلجيكا)
|3
|2
|1
|4
|3
|مانشستر سيتي (إنجلترا)
|6
|5
|1
|3
|4
|لايبتزيغ (ألمانيا)
|4
|8
|-4
|0
|المجموعة الثانية
|المركز
|الفريق
|له
|عليه
|الفارق
|النقاط
|1
|ليفربول (إنجلترا)
|8
|5
|3
|6
|2
|أتلتيكو مدريد (إسبانيا)
|2
|1
|1
|4
|3
|بورتو (البرتغال)
|1
|5
|-4
|1
|4
|ميلان (إيطاليا)
|3
|5
|-2
|0
|المجموعة الثالثة
|المركز
|الفريق
|له
|عليه
|الفارق
|النقاط
|1
|أياكس أمستردام (هولندا)
|7
|1
|6
|6
|2
|بوروسيا دورتموند (ألمانيا)
|3
|1
|2
|6
|3
|بيشكتاش (تركيا)
|1
|4
|-3
|0
|4
|سبورتينغ لشبونة (البرتغال)
|1
|6
|-5
|0
|المجموعة الرابعة
|المركز
|الفريق
|له
|عليه
|الفارق
|النقاط
|1
|شيريف تيراسبول (مولدوفا)
|4
|1
|3
|6
|2
|ريال مدريد (إسبانيا)
|2
|2
|0
|3
|3
|إنتر ميلان (إيطاليا)
|0
|1
|-1
|1
|4
|شاختار دونيتسك (أوكرانيا)
|0
|2
|-2
|1
|المجموعة الخامسة
|المركز
|الفريق
|له
|عليه
|الفارق
|النقاط
|1
|بايرن ميونيخ (ألمانيا)
|8
|0
|8
|6
|2
|بنفيكا (البرتغال)
|3
|0
|3
|4
|3
|دينامو كييف (أوكرانيا)
|0
|5
|-5
|1
|4
|برشلونة (إسبانيا)
|0
|6
|-6
|0
|المجموعة السادسة
|المركز
|الفريق
|له
|عليه
|الفارق
|النقاط
|1
|أتالانتا (إيطاليا)
|3
|2
|1
|4
|2
|مانشستر يونايتد (إنجلترا)
|3
|3
|0
|3
|3
|يانغ بويز (سويسرا)
|2
|2
|0
|3
|4
|فياريال (إسبانيا)
|3
|4
|-1
|1
|المجموعة السابعة
|المركز
|الفريق
|له
|عليه
|الفارق
|النقاط
|1
|ريد بول سالزبورغ (النمسا)
|3
|2
|1
|4
|2
|إشبيلية (إسبانيا)
|2
|2
|0
|2
|3
|فولفسبورغ (ألمانيا)
|1
|1
|0
|2
|4
|ليل (فرنسا)
|1
|2
|-1
|1
|المجموعة الثامنة
|المركز
|الفريق
|له
|عليه
|الفارق
|النقاط
|1
|يوفنتوس (إيطاليا)
|4
|0
|4
|6
|2
|زينيت (روسيا)
|4
|1
|3
|3
|3
|تشيلسي (إنجلترا)
|1
|1
|0
|3
|4
|مالمو (السويد)
|0
|7
|-7
|0
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