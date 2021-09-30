ترتيب دوري أبطال أوروبا 21-22 بعد نهاية الجولة الثانية

شهد ترتيب دوري أبطال أوروبا للمجموعات في موسم 2021-2022 العديد من التغييرات نتيجة للمفاجآت في بعض النتائج التي شهدتها مباريات يومي الثلاثاء والأربعاء.

فيما يلي ترتيب دوري أبطال أوروبا 21-22 بعد انتهاء لقاءات الجولة الثانية:

المجموعة الأولى المركز الفريق له عليه الفارق النقاط 1 باريس سان جيرمان (فرنسا) 3 1 2 4 2 كلوب بروج (بلجيكا) 3 2 1 4 3 مانشستر سيتي (إنجلترا) 6 5 1 3 4 لايبتزيغ (ألمانيا) 4 8 -4 0

المجموعة الثانية المركز الفريق له عليه الفارق النقاط 1 ليفربول (إنجلترا) 8 5 3 6 2 أتلتيكو مدريد (إسبانيا) 2 1 1 4 3 بورتو (البرتغال) 1 5 -4 1 4 ميلان (إيطاليا) 3 5 -2 0