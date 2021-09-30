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ترتيب دوري أبطال أوروبا 21-22 بعد نهاية الجولة الثانية

منشور 30 أيلول / سبتمبر 2021 - 10:48
مانشستر يونايتد يستعيد توازنه بعد خسارته الأولى
مانشستر يونايتد يستعيد توازنه بعد خسارته الأولى

شهد ترتيب دوري أبطال أوروبا للمجموعات في موسم 2021-2022 العديد من التغييرات نتيجة للمفاجآت في بعض النتائج التي شهدتها مباريات يومي الثلاثاء والأربعاء.

فيما يلي ترتيب دوري أبطال أوروبا 21-22 بعد انتهاء لقاءات الجولة الثانية:

المجموعة الأولى
المركز الفريق له عليه الفارق النقاط
1 باريس سان جيرمان (فرنسا) 3 1 2 4
2 كلوب بروج (بلجيكا) 3 2 1 4
3 مانشستر سيتي (إنجلترا) 6 5 1 3
4 لايبتزيغ (ألمانيا) 4 8 -4 0
المجموعة الثانية
المركز الفريق له عليه الفارق النقاط
1 ليفربول (إنجلترا) 8 5 3 6
2 أتلتيكو مدريد (إسبانيا) 2 1 1 4
3 بورتو (البرتغال) 1 5 -4 1
4 ميلان (إيطاليا) 3 5 -2 0
المجموعة الثالثة
المركز الفريق له عليه الفارق النقاط
1 أياكس أمستردام (هولندا) 7 1 6 6
2 بوروسيا دورتموند (ألمانيا) 3 1 2 6
3 بيشكتاش (تركيا) 1 4 -3 0
4 سبورتينغ لشبونة (البرتغال) 1 6 -5 0
المجموعة الرابعة
المركز الفريق له عليه الفارق النقاط
1 شيريف تيراسبول (مولدوفا) 4 1 3 6
2 ريال مدريد (إسبانيا) 2 2 0 3
3 إنتر ميلان (إيطاليا) 0 1 -1 1
4 شاختار دونيتسك (أوكرانيا) 0 2 -2 1
المجموعة الخامسة
المركز الفريق له عليه الفارق النقاط
1 بايرن ميونيخ (ألمانيا) 8 0 8 6
2 بنفيكا (البرتغال) 3 0 3 4
3 دينامو كييف (أوكرانيا) 0 5 -5 1
4 برشلونة (إسبانيا) 0 6 -6 0
المجموعة السادسة
المركز الفريق له عليه الفارق النقاط
1 أتالانتا (إيطاليا) 3 2 1 4
2 مانشستر يونايتد (إنجلترا) 3 3 0 3
3 يانغ بويز (سويسرا) 2 2 0 3
4 فياريال (إسبانيا) 3 4 -1 1
المجموعة السابعة
المركز الفريق له عليه الفارق النقاط
1 ريد بول سالزبورغ (النمسا) 3 2 1 4
2 إشبيلية (إسبانيا) 2 2 0 2
3 فولفسبورغ (ألمانيا) 1 1 0 2
4 ليل (فرنسا) 1 2 -1 1
المجموعة الثامنة
المركز الفريق له عليه الفارق النقاط
1 يوفنتوس (إيطاليا) 4 0 4 6
2 زينيت (روسيا) 4 1 3 3
3 تشيلسي (إنجلترا) 1 1 0 3
4 مالمو (السويد) 0 7 -7 0

 

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