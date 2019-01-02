ترقب لموسم فورميولا 1 القادم

لويس هاميلتون

ينتظر عشاق الرياضة بطولة العالم لسباقات سيارات فورميولا 1 (من 17 مارس إلى أول ديسمبر المقبلين): ويأمل السائق البريطاني لويس هاميلتون في الفوز بلقب البطولة للموسم الثالث على التوالي وللمرة السادسة في مسيرته الرياضية ليقترب من معادلة الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بلقب البطولة والمسجل باسم الأسطورة الألماني مايكل شوماخر برصيد سبعة ألقاب.

في المقابل، يأمل الألماني سيباستيان فيتيل المنافس الرئيسي لهاميلتون وسائق فريق فيراري في الفوز بلقبه الأول مع فيراري الذي يخوض معه البطولة للموسم الخامس على التوالي.

وكان شوماخر قد استغرق خمس سنوات أيضاً حتى يفوز بأول ألقابه مع فيراري.

وتفتتح فعاليات الموسم الجديد للبطولة بسباق جائزة أستراليا الكبرى في ملبورن فيما يسدل الستار على فعاليات البطولة بسباق جائزة أبو ظبي الكبرى.

ويشهد الموسم الجديد 21 سباقاً ضمن فعاليات البطولة مثلما كان الحال الموسم الماضي.