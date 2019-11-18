تسيتسيباس يحرز لقب الماسترز على حساب تيم

توج اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس المصنف السادس بطولة الماسترز الختامية لموسم لاعبي كرة المضرب المحترفين، بأهم لقب في مسيرته إثر تغلبه على النمساوي دومينيك تيم الخامس 6-7 (6-8) و6-2 و7-6 (7-4) في المباراة النهائية الأحد في لندن التي استمرت ساعتين و35 دقيقة.

وبات تسيتسيباس (21 عاماً) أصغر لاعب يتوج باللقب منذ أن نجح في ذلك الأسترالي لايتون هيويت عام 2001، كما انه رابع لاعب توالياً يتوج باللقب للمرة الأولى بعد البريطاني أندي موراي (2016)، والبلغاري غريغور ديميتروف (2017) والألماني أليكساندر زفيريف (2018).

وقلب تسيتسيباس تخلفه في المجموعة الأولى التي حسمها منافسه بعد شوط فاصل بصعوبة بالغة، إلى فوز بحسمه المجموعتين الثانية والثالثة.

وكان تسيتسيباس حقق فوزاً لافتاً على السويسري المخضرم روجر فيدرر في نصف النهائي في طريقه لإحراز لقبه الثالث هذا العام.

وأظهر تسيتسيباس الذي كان يخوض هذه البطولة للمرة الأولى في مسيرته، نضوجاً كبيراً أمام تييم الأكثر خبرة منه.

وقال تسيتسيباس: "لا أستطيع التعبير عن مشاعري في الوقت الحالي. أمر رائع أن يتذكرني الناس على أني بطل عام 2019. إنه حلم يتحقق وأفضل طريقة لإنهاء هذه المباراة".

وأضاف: "لا أدري كيف لعبت بهذه الطريقة في المجموعة الثانية. لا أملك أي فكرة. أعتقد بأن ذهني كان مرتاحاً ولم أكن أفكر كثيراً بما يحصل ما أدى لتقديمي عرضاً رائعاً نجحت من خلاله في كسر إرسال منافسي مرتين".