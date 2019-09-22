تشافي يرحب بتدريب برشلونة مستقبلاً

رحب تشافي هيرنانديز، مدرب السد الحالي، بفكرة قيادة فريقه القديم برشلونة، مؤكداً معرفته بنجوم النادي الكتالوني الحاليين وطباعهم، ولكن شدد على سعيه لتحقيق دوري أبطال آسيا حالياً.

وفاز السد بلقاءاته الثلاثة الافتتاحية بدوري نجوم قطر هذا الموسم مع تشافي، كما بلغ نصف نهائي دوري أبطال آسيا، في أولى تجارب الأسطورة الإسبانية التدريبية.

وقال تشافي: "لا أعرف إن كنت سأتولى تدريب برشلونة يوماً ما، ما يهمني حالياً أن أقدم عروضاً جيدة هنا وأفوز بالألقاب، الحلم هو دوري أبطال آسيا، نملك لاعبين وإدارة ممتازة، لدي مهاجم رائع هو (بغداد) بونجاح.

"أشعر بالراحة والسعادة أنا وعائلتي هنا في قطر، هناك درجة عالية من الأمان، يمكنك حتى أن تترك سيارتك أو منزلك مفتوحاً ولن تتعرض لمكروه.

"لن تكون مشكلة أن أدرب برشلونة، أعرف طبيعة (ليونيل) ميسي، و(لويس) سواريز، و(سيرجيو) بوسكيتس، و(سيرجي) روبرتو، و(جيرارد) بيكيه، و(جوردي) آلبا.

"أعرف كيف يتدربون والقيادة في وسطهم، أعرف متى يكونوا سعداء أو غاضبين، أتمنى أن أملك خمسة أو عشرة لاعبين في فريقي بقوة علاقتي مع هؤلاء".

وأردف تشافي: "ميسي لاعب إذا أقنعته يجيد حتى الدفاع، يملك القوة والسرعة الذهنية، لو أقنعت ميسي بالركض البقية سيفعلون الضعف".

وعن نيمار: "برشلونة بحاجة كان للاعب مثله ذو ثقل حتى خارج الملعب، برشلونة يحتاج لرموزه مثل (كارليس) بويول و(أندريس) إنييستا وأن يصبح لهم رأياً مسموعاً في النادي، بويول سيعود".

وحول معاناة برشلونة حالياً: "المشكلة أن لا أحد يدافع في خط الوسط، ولهذا الفريق يعاني مع المرتدات، المدرب مهم، ودونه اللاعبون لا يفعلون شيئاً".

وسقط برشلونة السبت أمام غرناطة بهدفين نظيفين ضمن الدوري الإسباني.