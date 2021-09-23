تشكيلة برشلونة المتوقعة لمواجهة قاديش اليوم في الليغا

يخوض برشلونة ثامن الترتيب مواجهة مهمة للغاية اليوم أمام مستضيفه قاديش ضمن المرحلة السادسة من الدوري الإسباني قد تحدد بشكل كبير مصير مدربه رونالد كومان.

وتقام المواجهة الساعة 11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة ويمكن متابعتها عبر شبكة بي إن سبورتس على قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق حفيظ دراجي.

ويعاني البارسا من عدة غيابات مهمة خصوصاً في خط الهجوم بعدم تواجد سيرجيو أغويرو وآنسو فاتي وعثمان ديمبيلي ومارتن برايثوايت.

ويغيب أيضاً بيدري وجوردي آلبا وأليخاندرو بالدي عن تشكيلة كومان المطالب بتحقيق الفوز.

تشكيلة برشلونة المتوقعة لمواجهة اليوم:

المدرب: رونالد كومان.

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيغين.

خط الدفاع: أوسكار مينغيزا، رونالد آراوخو، جيرارد بيكيه، سيرجينيو ديست.

خط الوسط: فرينكي دي يونغ، سيرجيو بوسكيتس، غافي.

خط الهجوم: يوسف ديمير، ممفيس ديباي، فيليبي كوتينيو.