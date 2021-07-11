تشكيل إنجلترا المتوقع لمواجهة إيطاليا في نهائي يورو 2020

يستضيف ملعب ويمبلي اليوم نهائي بطولة يورو 2020 بين صاحب الضيافة منتخب إنجلترا ونظيره الإيطالي في لقاء ختامي يعد بالكثير.

ونجح غاريث ساوثغيت مدرب فريق الأسود الثلاثة في الرد على منتقديه بأفضل الطرق من خلال إيصال الفريق إلى أول نهائي دولي منذ عام 1966.

وستكون مهمة الإنجليز صعبة للغاية أمام منتخب إيطالي متوازن، وسيكون للنصر معانٍ كثيرة كونه سيكون الأول في المسابقات الدولية على الآتزوري، كما أنه سيكون التتويج الأول لإنجلترا باللقب الأوروبي.

تشكيل إنجلترا المتوقع لمواجهة إيطاليا:

طريقة اللعب: 4-3-3

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد

خط الدفاع: كايل ووكر، جون ستونز، هاري ماغواير، لوك شو.

خط الوسط: كالفين فيليبس، ديكلان رايس، مايسون ماونت.

خط الهجوم: بوكايو ساكا، هاري كين، رحيم ستيرلينغ.