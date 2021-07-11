تشكيل إيطاليا المتوقع أمام إنجلترا اليوم في نهائي يورو 2020

يسدل الستار اليوم على بطولة يورو 2020 بإقامة النهائي المرتقب بين منتخب إنجلترا صاحب الضيافة وغريمه منتخب إيطاليا على ملعب ويمبلي أمام مدرجات ممتلئة.

ويسعى المدير الفني روبرتو مانشيني لقيادة الآتزوري إلى اللقب بعد سلسلة من خيبات الأمل كان آخرها الغياب عن كأس العالم 2018.

وتحت إشراف المدرب الحالي، شهد الفريق قفزة نوعية من حيث النتائج والمستوى وبات أحد أفضل منتخبات العالم.

فيما يلي التشكيل المتوقع لمنتخب إيطاليا أمام إنجلترا اليوم:

طريقة اللعب: 4-3-3

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: جيوفاني دي لورينزو، ليوناردو بونوتشي، جيورجيو كييليني، إيمرسون.

خط الوسط: نيكولو باريلا، جورجينيو، ماركو فيراتي.

خط الهجوم: فيديريكو كييزا، تشيرو إيموبيلي، لورينزو إينسيني.