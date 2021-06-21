تشيلسي يبدأ مفاوضات ضم راموس

بدأ تشيلسي مفاوضاته مع سيرخيو راموس قائد ريال مدريد السابق لضمه هذا الصيف في صفقة انتقال حر، بعدما انتهى عقده مع النادي الملكي منذ أيام.

وقال موقع «le10sport» الفرنسي أن مسؤولي البلوز اتصلوا بممثلي النجم الإسباني، لمعرفة مطالبه المادية، مشيراً إلى أن توماس توخيل، مدرب بطل أوروبا يقدر راموس بسبب قدراته الفنية والقيادية، لذلك يدفع إدارة ناديه لمنافسة باريس سان جيرمان على الصفقة.

يذكر أن تقارير إيطالية أكدت أن قائد ريال السابق اجتمع مع مسؤولي ميلان منذ أسبوعين، لكن سرعان ما انسحب الروسونيري من الصفقة بسبب الشروط المادية المطلوبة.

راموس يحدد وجهته قريباً

ومن المقرر أن يحسم صاحب الـ 35 عاماً وجهته خلال الأيام القيلة القادمة، إذ وصله أكثر من عرض من باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد وفقاً لتقارير سابقة.

يذكر أن لويس إنريكي مدرب منتخب إسبانيا استبعد المدافع المخضرم عن التشكيلة المشاركة في بطولة يورو 2020، وهو قرار تعرض إثره للكثير من الانتقادات.