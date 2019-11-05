تشيلسي يتعادل مع أياكس 4-4 في لقاء مثير

أفلت تشيلسي الإنجليزي من هزيمة محققة بدوري أبطال أوروبا، بتعادل إيجابي بنتيجة 4-4 مع ضيفه أياكس أمستردام الهولندي، في الجولة الرابعة لدور المجموعات.

البداية كانت مبكرة جداً لصالح الضيوف، ومن نيران صديقة عندما أحرز تامي آبراهام هدف التقدم للفريق الهولندي بمرماه في الدقيقة الثانية.

لكن تشيلسي استفاق سريعاً، إذ أدرك جورجينيو التعادل من ركلة جزاء بعدها بـ 3 دقائق فقط.

عاد الطوفان الهولندي مرة أخرى بعد مرور 20 دقيقة، بإحراز كوينسي بروميس الهدف الثاني.

ووضع المتألق حكيم زياش بصمته في الدقيقة 35 بتسجيل الهدف الثالث من ركلة حرة رائعة، ليزيد الأمور صعوبة على البلوز، إلا أنه تم احتسابه كهدف ذاتي للحارس كيبا بعد اصطدام الكرة بالإسباني في طريقها للمرمى.

وأضاف دوني فان دي بيك الهدف الرابع لأياكس في الدقيقة 55.

لكن الأمور انقلبت على الفريق الهولندي في الدقيقة 63، بإحراز سيزار آزبيليكويتا هدف تقليص الفارق للبلوز.

استمرت الصدمات على أياكس بتعرض الثنائي دالي بليند وجويل فيلتمان للطرد، ليكمل الضيوف المباراة بـ 9 لاعبين.

وعاد جورجينيو للتسجيل مرة أخرى من ركلة جزاء في الدقيقة 71، ليصل بالنتيجة إلى 3-4.

واستعل تشيلسي النقص العددي بأفضل صورة ممكنة بإضافة الهدف الرابع عن طريق ريس جيمس في الدقيقة 74.

وسجل آزبيليكويتا الهدف الخامس بعدها بـ 4 دقائق فقط، لكن الحكم جيانلوكا روكي ألغاه بعد الرجوع لتكنولوجيا الفيديو لوجود لمسة يد على قائد البلوز.

بهذه النتيجة، يتصدر تشيلسي المجموعة الثامنة برصيد 7 نقاط، يليه أياكس في المركز الثاني بنفس الرصيد، ومعهما فالنسيا في المركز الثالث بعد جمع عدد النقاط ذاته.