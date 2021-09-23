تشيلسي يجعل دي ليخت أهم أهدافه

لا تبدو إدارة تشيلسي راضية بشكلٍ تام عن تشكيلة الفريق الحالية، إذ كشفت تقارير أنه سيتم التحرك لاستقطاب ماتيس دي ليخت نجم دفاع يوفنتوس الصيف القادم.

ويعد قائد أياكس امستردام السابق أحد أبرز المدافعين الشبان في أوروبا حالياً، رغم أنه لم ينجح حتى الآن في التألق بالشكل المتوقع رفقة فريق السيدة العجوز.

ما هي قيمة دي ليخت الحالية؟

وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية أن قيمة الدولي الهولندي الحالية تصل إلى نحو 103 ملايين جنيه استرليني (120 مليون يورو).

وتريد إدارة البلوز تأمين خدمات دي ليخت نظراً لاقتراب رحيل المدافع أنتونيو روديغر الذي يبدو قريباً من الانتقال إلى بايرن ميونيخ نظراً لعدم التوصل إلى اتفاق معه حول تجديد عقده الحالي.

وربما يفكر الهولندي في الرحيل عن يوفي جراء التراجع الكبير في مستوى الفريق خلال الموسمين الأخيرين.