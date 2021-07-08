تشيلسي يحضر عرضاً بقيمة 175 مليون يورو لضم هالاند

كشفت موقع "90min" أن تشيلسي بطل أوروبا يحضر عرضاً ضخماً لاستقطاب الهداف النرويجي إيرلينغ هالاند من بوروسيا دورتموند.

وسيعرض النادي اللندني قرابة 175 مليون يورو للتعاقد مع الهداف الشاب الذي ظهر بصورة ملفتة مع أسود فيستفاليا.

هالاند مطلوب من قبل أبطال أوروبا

ويعد نجم ريد بول سالزبورغ النمساوي السابق بالإضافة إلى كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان أبرز المواهب الصاعدة في العالم حالياً، وبعد أن حجز مانشستر يونايتد النجم الآخر جايدون سانشو، سيكون من الصعب استغناء دورتموند عن لاعب آخر.

يذكر أن المهاجم النرويجي سجل مع دورتموند 57 هدفاً خلال 59 مباراة في جميع البطولات منذ ضمه نهاية عام 2019 مقابل 20 مليون يورو فقط.