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تشيلسي يرفض بيع فيرنر لريال مدريد

منشور 23 حزيران / يونيو 2021 - 08:52
تيمو فيرنر
تيمو فيرنر

رفض تشيلسي التفريط في مهاجمه تيمو فيرنر إلى ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات هذا الصيف.

وترددت أنباء عن رغبة كارلو أنشيلوتي المدير الفنى الجديد لريال في تعزيز هجوم الفريق باستقدام الدولي الألماني الذي تراجع مستواه مع البلوز خلال موسمه الأول.

وقالت صحيفة «دايلي مايل» البريطانية أن تشيلسي لا يفكر في التفريط بلاعبه حيث يراه مواطنه المدرب توماس توخيل عنصراً مهماً في الفريق.

وأكدت الصحيفة أن تشيلسي سيرفض أي محاولة من ريال مدريد للتعاقد مع مهاجم لايبتزيغ السابق.

ماذا قدم فيرنر مع تشيلسي خلال موسمه الأول؟

شارك الألماني في 52 مباراة مع بطل أوروبا خلال موسمه الأول في إنجلترا، وتمكن من تسجيل 12 هدفاً، كما قدم 15 تمريرة حاسمة.

كلمات دالة:تيمو فيرنرتشيلسيريال مدريدكارلو أنشيلوتيتوماس توخيل

Via SyndiGate.info


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