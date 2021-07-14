تشيلسي يصر على التعاقد مع مهاجم من الطراز الأول هذا الصيف

يبدو تشيلسي بطل أوروبا مصراً على تعزيز خطه الأمامي بصفقة "سوبر" هذا الصيف وفقاً لتقارير إعلامية.

وقالت صحيفة "ذا سن" البريطانية أن النادي اللندني سيتحرك لضم هاري كين من توتنهام، أو روميلو لوكاكو من إنتر ميلان، بحال فشل مساعيه في التعاقد مع إيرلينغ هالاند هداف بوروسيا دورتموند.

ورغم ارتبط الدولي النرويجي بانتقال محتمل إلى البلوز، إلا أن أحدث الأنباء تشير إلى صعوبة إتمام الصفقة، خصوصاً أن ناديه الألماني باع الجناح جايدون سانشو لمانشستر يونايتد مؤخراً مما أضعف صفوفه.

وقال مصدر مقرب من الصفقة: "يبدو حسمها مثل المهمة المستحيلة، إتمامها مستبعد لكنه قابل للحصول، وتشيلسي يحاول."

وسعى النادي اللندني لاسترجاع مهاجمه السابق لوكاكو، لكن الدولي البلجيكي يبدو مصمماً على البقاء مع إنتر ميلان.

في المقابل، يبدو تحول كين من سبيرز إلى البلوز مستبعداً كون الفريقين ينتميان لنفس المدينة (لندن).