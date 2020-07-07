تشيلسي يعزز آماله الأوروبية بفوز صعب على كريستال بالاس

عاد تشيلسي بثلاث نقاط ثمينة من سيلهيرست بارك بعد الفوز على كريستال بالاس بثلاثة أهداف لاثنين لحساب المرحلة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

الانتصار كان هاماً للغاية للبلوز من أجل الاستمرار بالتواجد في المربع الذهبي المؤهل لدوري أبطال أوروبا.

افتتح أوليفييه جيرو التسجيل في الدقيقة السادسة، ثم واصل كريستيان بوليسيتش مستوياته المميزة بهدف ثانٍ في الدقيقة 27، لكن ويليفريد زاها أعاد أصحاب الأرض للقاء بهدف في الدقيقة 34.

إلا أن تامي أبراهام قتل المباراة بهدف ثالث في الدقيقة 71، لكن ما لبث وأن عادت كتيبة روي هودجسون لأمل التعديل بهدف تقليص الفارق من كريستيان بينتيكي في الدقيقة 72، بيد أنه لم يكن كافياً ليقتنص تشيلسي نقاط المباراة.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد تشيلسي إلى 60 نقطة ليقتنص المركز الثالث بصورة مؤقتة لحين خوض ليستر سيتي مباراته الصعبة أمام آرسنال على ملعب الإمارات.

في الوقت نفسه، تجمد رصيد كريستال بالاس عند النقطة 42 في المركز الرابع عشر.