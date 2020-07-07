تعرف على سلاح زيدان للفوز بالدوري الإسباني

يسير ريال مدريد بخطى ثابتة نحو تحقيق لقبه الرابع والثلاثين في الدوري الإسباني، لكن يبدو أن للمدرب زين الدين زيدان سلاح خاص استعمله من أجل تحقيق هذه الغاية وفقاً لصحيفة "آس" المحلية.

وحسب الصحيفة المقربة من النادي، فإن سلاح "زيزو" عند عقم التسجيل لدى مهاجميه، وهذا ما ظهر في آخر 4 أهداف، يكمن في أقدام بعض اللاعبين الأقوياء، ممن ليسوا في مركز الهجوم، والذين حرص المدري الفني الفرنسي على وجودهم في فريقه.

وأشارت الصحيفة إلى أن آخر 4 أهداف لريال مدريد، كانت 3 منها للمدافع والقائد سيرخيو راموس، وهدف للاعب خط الوسط كاسيميرو.

وكان آخر مهاجم قد سجل هدفاً للميرينغي هو فينيسوس جونيور، أمام ريال مايوركا.

منذ تلك المباراة، لم ينجح الثنائي فينيسيوس ورودريغو أو كريم بنزيمة أو غاريث بايل أو إيدين هازارد في زيارة الشباك.

وأشارت "آس" إلى أن عدم تسجيل المهاجمين لا يعني أنهم لا يؤدون جيداً، موضحة أن بنزيمة ساهم في هدف إسبانيول، عندما صنعه بتمريرة ذكية بالكعب أسكنها كاسيميرو في الشباك.

وقالت كذلك أن المهاجم ماركو آسينسيو قدم أداءً رائعاً في أول مباراة شارك فيها أساسيا أمام إسبانيول، بالإضافة لتألق الشاب رودريغو أمام أتلتيك بلباو.

وتابعت: "لكن في الواقع أهداف ريال كانت بتوقيع زملاء آخرين وبحصيلة ضئيلة، لأن فريق زيدان حقق 3 انتصارات متتالية بنتيجة هدف نظيف. بشكل عام خلال الموسم الحالي فاز ريال بنتيجة 1-0 أو 0-1 6 مرات".

وأردفت: "فوق كل هذا، لم يحصل الميرينغي على ركلات جزاء بفضل لاعبي الخط الأمامي، بل أمام خيتافي كانت بفضل داني كارفاخال، وأمام بلباو بفضل الظهير الأيسر مارسيلو".